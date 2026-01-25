مباريات الأمس
تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:43 م 25/01/2026
استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في التاسعة مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية، والتي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط.

وسوف يشهد التشكيل بعض التغييرات الاضطرارية، بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق الأبيض، لأسباب مختلفة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إيشو، حسام عبد المجيد، محمود الونش، محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة، أدم كايد، محمد السيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

نادي الزمالك تشكيل الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك والمصري

