"يهاجمونه بعنصرية".. كيف دافع جمهور ليفربول عن محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:57 م 25/01/2026
وجه العديد من جماهير نادي ليفربول، رسائل دعم ودفاع عن النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد توجيه انتقادات قوية له في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية صيام تهديفي للنجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، مما أغضب فئة من الجماهير، بينما طالب البعض الأخر بدعمه كونه أحد أساطير النادي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، ما قاله جمهور ليفربول عن محمد صلاح عقب مباراة بورنموث بالأمس كالتالي:

"كان أداء فان دايك صادمًا هذا الموسم، لكن الجميع يهاجم صلاح، العنصريون لا يتسامحون معه كما يتسامحون مع فيرجيل".

وكتب مشجع آخر: " مع كامل الإحترام، لا يزال محمد صلاح أحد أكثر المهاجمين إنتاجية في عالم كرة القدم، يعتزل اللاعبون عندما يعجزون عن المنافسة وليس بسبب تراجع مستوى مؤقت".

وقال آخر: "من المثير للإهتمام أنه مع تراجع أداء صلاح، تراجع أداء ليفربول أيضًا، ألا تظنوا أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي كان بفضل محمد صلاح".

بينما سخر مشجع من وضع اللوم على صلاح قائلًا: "هل تعلم أن محمد صلاح مسؤول أيضًا عن إنشاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية".

ونشر مشجع: "الجميع يريد رحيله، أما روبي وفان دايك فقد كانوا أسوأ بكثير ولا أحد يهتم".

وقال مشجع: "أعتقد أن بعض المشجعين يقسون أحيانًا على صلاح لأن لاعبين مثل فان دايك لا يحظون بنفس المعاملة".

