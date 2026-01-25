محافظ المنوفية: تضحيات رجال الشرطة ستظل محفورة في تاريخ الوطن

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟

قبلة العالم في الشتاء.. شرم الشيخ "كامل العدد" في إجازة نصف العام

عودة رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء الأقصر بعد توقف 3 أيام

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، اليوم الأحد، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن بمدينة قويسنا، احتفالًا بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة.

شارك في المراسم العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد موسى نائب المحافظ، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، في تقليد وطني يجسد الوفاء لشهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وجرى قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولكافة قيادات وزارة الداخلية، وجموع شعب المنوفية، بمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء.

وأكد أبو ليمون أن رجال الشرطة سطروا بدمائهم سجلًا مشرفًا في الدفاع عن أمن الوطن وحماية مقدراته، مشيدًا بالدور البطولي الذي تؤديه وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لكافة التحديات الداخلية، مشيرًا إلى أن تضحيات الشهداء ستظل محفورة بحروف من نور في تاريخ مصر.

ووجه محافظ المنوفية رسالة تقدير لأسر شهداء الوطن، مؤكدًا أن ما قدموه من تضحيات سيظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب مدير أمن المنوفية عن تقديره لمحافظ المنوفية، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيواصلون أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص لحماية الوطن والمواطن، وأن وحدة الشعب المصري تظل السند الحقيقي في مواجهة التحديات.