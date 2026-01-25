على رأسهم السعيد وفتوح.. 9 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في مواجهة المصري

"أخفينا على حسام حسن".. فتوح يفجر مفاجأة بشأن ما فعله في مباراة السنغال

يفتقد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه المؤثرين، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه بنظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط اهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي الفريقين لحصد نتيجة إيجابية تدعم آمالهما في المنافسة على بطاقة التأهل ومواصلة المشوار القاري.

ويغيب عن صفوف الزمالك 9 لاعبين لأسباب مختلفة، ما بين الإصابات وعدم الجاهزية الفنية وقرارات الجهاز الفني.

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي:

ويأتي في مقدمة الغائبين عبد الله السعيد، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، كما يغيب أحمد ربيع بسبب إصابة في العضلة الضامة، وعمر جابر نتيجة معاناته من إصابة في الركبة.

ويستمر غياب أحمد فتوح على خلفية إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، إلى جانب محمود جهاد الذي يعاني من الإصابة ذاتها.

وعلى الصعيد الفني، يغيب نبيل عماد «دونجا» لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، فيما قرر الجهاز الفني استبعاد محمد صبحي وسيف فاروق جعفر من القائمة لأسباب فنية.

كما تشهد القائمة غياب محمود بنتايج، بسبب عدم حسم ملف مستحقاته المالية، في انتظار تحديد موقفه خلال الفترة المقبلة.