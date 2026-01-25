أول تعليق من دونجا بعد إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي

نفى حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، صحة الاتهامات التي ترددت بشأن وصوله إلى لجنة اتحاد الكرة أو توليه مهمة تدريب المنتخب في بطولة كأس العرب عبر الواسطة أو المجاملة.

وأعرب طولان في تصريحات تلفزيونية عن استيائه من التشكيك في مسيرته التدريبية، معتبراً أن ما يثار يمثل انتقاصاً غير مبرر من تاريخه وإنجازاته داخل الوسط الكروي.

وشدد المدير الفني على أن اختياره جاء بناءً على خبرته الطويلة وعمله المتواصل، وليس بدافع أي وساطات.

وقال نصاً: "أنا كابتن حلمي طولان، مش تاجر مخدرات".

وأكد طولان في ختام تصريحاته أن مكانته واحترامه داخل كرة القدم المصرية أمران ثابتان، وأن مسيرته المهنية كفيلة بالرد على مثل هذه الادعاءات.