"أنا مش تاجر مخدرات".. حلمي طولان يرد على اتهامات الواسطة في قيادة منتخب مصر بكأس العرب

كتب : نهي خورشيد

03:55 ص 25/01/2026
    حلمي طولان
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
    حلمي طولان في مباراة الأردن
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
    وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و حلمي طولان مدرب المنتخب
    حلمي طولان
    حلمي طولان
نفى حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، صحة الاتهامات التي ترددت بشأن وصوله إلى لجنة اتحاد الكرة أو توليه مهمة تدريب المنتخب في بطولة كأس العرب عبر الواسطة أو المجاملة.

وأعرب طولان في تصريحات تلفزيونية عن استيائه من التشكيك في مسيرته التدريبية، معتبراً أن ما يثار يمثل انتقاصاً غير مبرر من تاريخه وإنجازاته داخل الوسط الكروي.

وشدد المدير الفني على أن اختياره جاء بناءً على خبرته الطويلة وعمله المتواصل، وليس بدافع أي وساطات.

وقال نصاً: "أنا كابتن حلمي طولان، مش تاجر مخدرات".

وأكد طولان في ختام تصريحاته أن مكانته واحترامه داخل كرة القدم المصرية أمران ثابتان، وأن مسيرته المهنية كفيلة بالرد على مثل هذه الادعاءات.

حلمي طولان منتخب مصر الثاني كأس العرب تصريحات حلمي طولان

