الزمالك والمصري البورسعيدي.. تفوق أبيض وزيزو الهداف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم، في الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستهل الزمالك مشواره في مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل منهما.

مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

يعد هذا اللقاء الثالث الذي يجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، بعد المواجهتين اللتين جمعتهما في دور مجموعات النسخة السابقة من البطولة.

وتفوق الزمالك على المصري في المباراتين اللتين جمعتهما في الكونفدرالية الأفريقية، إذ إنه فاز في اللقاء الأول بهدف نظيف، وتعادل سلبياً في اللقاء الآخر.

وسجل أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، هدف اللقاء الوحيد، ليصبح هداف مواجهات الفريقين في الكونفدرالية الأفريقية.