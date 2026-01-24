"مشادة".. ملخص شوط بيراميدز ونهضة بركان الأول في دوري أبطال أفريقيا

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة بيراميدز ونهضة بركان، والمقامة بينهما حالياً على استاد البلدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت البداية سريعة من جانب نهضة بركان، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية، عقب تمريرة طولية اخترقت دفاع بيراميدز، ليستلمها مهاجم الفريق المغربي ويتجاوز أحمد الشناوي الذي خرج من مرماه بشكل غير موفق، قبل أن يهدر الفرصة بإرسال الكرة أعلى المرمى.

ورد بيراميدز في الدقيقة 15، عندما سدد أحمد عاطف قطة كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر لحارس نهضة بركان إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 17 التحاماً قوياً بين أحد لاعبي نهضة بركان ولاعب بيراميدز، قبل أن يواصل الفريق المغربي ضغطه بتسديدة قوية من أيوب خيري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 32، تألق الشناوي وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من أحد لاعبي نهضة بركان، محافظاً على شباك فريقه، فيما اندلعت مشادة بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 34 بعد تدخل عنيف على وليد الكرتي.

وقبل نهاية الشوط، أرسل بيراميدز عرضية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 40، قابلها ماييلي بتسديدة لم تحمل القوة الكافية، لتستقر بسهولة بين يدي حارس نهضة بركان.

ومع انطلاق الوقت بدل الضائع، نفذ الفريق المغربي ضربة ثابتة في الدقيقة 46 اصطدمت بالحائط البشري لبيراميدز.

لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.