المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 1.21% بختام جلسة اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

02:38 م 11/03/2026

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.21% عند مستوى 47195 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 61.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 58.2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.93% عند مستوى 47772 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

زيادة أسعار غاز تموين السيارات والمنازل بداية من اليوم الثلاثاء- تفاصيل

من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي المؤشر السبعيني

