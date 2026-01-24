آخرهم عودة الفاخوري.. 5 صفقات تنافس عليها الأهلي وبيراميدز

أول تعليق من إمام عاشور على هدف تريزيجيه الثاني

اشتد الصراع بين الأهلي وبيراميدز، حول الأردني عودة الفاخوري، لاعب الحسين أربد، لضم اللاعب الذي تألق في بطولة كأس العرب، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن الأهلي يرغب في ضم عودة الفاخوري، بعدما لفت الأنظار في كأس العرب، إلا أن أولوية اللاعب هي الاحتراف الأوروبي، كما يضع بيراميدز كخيار أول.

لاعبون تنافس عليهم الأهلي وبيراميدز

كان عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، المنضم حديثا إلى القلعة الحمراء، أحدث الصفقات التي تنافس عليها الناديين، وحسمها الأهلي.

وقال وكيل عمرو الجزار، في تصريح سابق لمصراوي: "كان هناك تواصل واستفسارات من بيراميدز، إلى جانب عرض من أحد أندية دوري روشن السعودي، مع التحفظ على اسم النادي".

حامد حمدان

كان هناك صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، على الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت، خاصة بعد تألق اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

وفي النهاية حسم بيراميدز الصراع، وتعاقد مع حامد حمدان صاحب الـ25 عاما، بعقد مدته 4 مواسم ونصف.

محمد رضا "بوبو"

تنافس الأهلي وبيراميدز، على محمد رضا بوبو، عام 2023، وحاول الأحمر تخفيض المقابل المادي المطلوب من مودرن سبورت (فيوتشر آنذاك)، إلا أن اللاعب في النهاية انتقل إلى الفريق السماوي.

رمضان صبحي

كانت رمضان صبحي، ناشيء الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي، أولى الصفقات التي تنافس عليها الفريقين، ففي 2020 كان لاعبا معارا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى القلعة الحمراء، وحاول الأحمر شراءه، لكنه رفض الاستمرار مع الفريق.

وفي يوم 12 أغسطس من نفس العام، أعلن بيراميدز ضم لاعب الأهلي السابق، رمضان صبحي.