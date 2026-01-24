رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

شهدت الساعات الماضية تطورًا كبيرًا في أزمة نجل أحد رجال الأعمال وابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك على خلفية فسخ خطوبتهما.

حيث قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد يارا حسام حسن، على خلفية اتهامه لها بعدم رد "شبكة الخطوبة".

وتعود القضية إلى فسخ خطوبة تمّت في يوليو 2024، حيث ذكر المدعي أن الشبكة المقدمة لخطيبته تضمنت مشغولات ذهبية وماسية تُقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وتشمل:

قلادة ذهبية وماسية تزن 67.30 جرام عيار 18 قيراط، قيمتها نحو 2 مليون و850 ألف جنيه.

أقراط ألماس بوزن 9.67 جرام عيار 18 قيراط، قيمتها 800 ألف جنيه.

مشغولات ألماس أخرى بقيمة 415 ألف جنيه.

مشغولات من الذهب والألماس بقيمة 41 ألف دولار.

وأشار رجل الأعمال إلى أنه حاول استرداد الشبكة وديًا بعد فسخ الخطوبة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

وأكد أن نجله فوجئ بفسخ الخطوبة في أغسطس 2025 عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون علمه، بعد أن كان قد بدأ تجهيز منزل الزوجية في فيلا فاخرة، ما دفعه لرفع الدعوى لاسترداد الهدايا والمشغولات القيمة.