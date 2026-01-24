مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

كتب : مصراوي

01:01 ص 24/01/2026 تعديل في 01:01 ص
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية تطورًا كبيرًا في أزمة نجل أحد رجال الأعمال وابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك على خلفية فسخ خطوبتهما.

حيث قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد يارا حسام حسن، على خلفية اتهامه لها بعدم رد "شبكة الخطوبة".

وتعود القضية إلى فسخ خطوبة تمّت في يوليو 2024، حيث ذكر المدعي أن الشبكة المقدمة لخطيبته تضمنت مشغولات ذهبية وماسية تُقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وتشمل:

قلادة ذهبية وماسية تزن 67.30 جرام عيار 18 قيراط، قيمتها نحو 2 مليون و850 ألف جنيه.

أقراط ألماس بوزن 9.67 جرام عيار 18 قيراط، قيمتها 800 ألف جنيه.

مشغولات ألماس أخرى بقيمة 415 ألف جنيه.

مشغولات من الذهب والألماس بقيمة 41 ألف دولار.

وأشار رجل الأعمال إلى أنه حاول استرداد الشبكة وديًا بعد فسخ الخطوبة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

وأكد أن نجله فوجئ بفسخ الخطوبة في أغسطس 2025 عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون علمه، بعد أن كان قد بدأ تجهيز منزل الزوجية في فيلا فاخرة، ما دفعه لرفع الدعوى لاسترداد الهدايا والمشغولات القيمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يارا حسام حسن ابنة حسام حسن حسام حسن خطوبة حسام حسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
حوادث وقضايا

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟
الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
أخبار مصر

أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟