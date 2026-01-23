ليس الأهلي.. ما هو النادي الأكثر إنفاقًا في الانتقالات الحالية؟

تنقل قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي، مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

يستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على شبيبة القبائل، برباعية مقابل هدف، وفي الجولة الثانية تعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1.

استقبال قناة تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يمكن استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية من خلال الخطوات التالية:

1- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير، داخلي أو خارجي (إن أمكن)

2- توصيل الإريال بالتلفزيون، مع إلغاء توصيله بالريسيفر

3- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث

4- البحث عن القنوات الأرضية باستخدام زر البحث الأوتوماتيكي أو اليدوي.

5- عند ظهور قناة تايم سبورتس، الخروج من إعدادات البحث وحفظ القناة الأرضية بالضغط على Save And Exit

جدول ترتيب مجموعة الأهلي

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الثاني يانج أفريكانز، بنفس عدد النقاط.

وجاء جدول ترتيب مجموعة الأهلي، كالآتي:

1- الأهلي: 4 نقاط

2- يانج أفريكانز: 4 نقاط

3- الجيش الملكي المغربي: نقطة وحيدة

4- شبيبة القبائل الجزائري: نقطة وحيدة

