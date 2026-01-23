أول رد فعل من ابنة حسام حسن بعد أزمة خطيبها السابق

شهدت الساعات الماضية، دخول يارا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في أزمة قضائية مع خطيبها السابق بعد فسخ خطوبتهما مؤخرًا.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن يارا حسام حسن كالتالي:

- تُعد يارا حسام حسن الابنة الكبرى للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

- يارا هي من زوجته الأولى هويدا الغرباوي.

- تخرجت يارا في الكلية الكندية الدولية "CIC".

- تخصصت في دراسات الاتصال الجماهيري والإعلام.

- يتابعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 69.8 ألف متابع.

- من محبي الموضة والتصوير

- برج الأسد

إقرأ أيضًا:

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

أول رد فعل من ابنة حسام حسن بعد أزمة خطيبها السابق