انفراجة مالية.. تحركات مكثفة في الزمالك لتهدئة الأجانب والمحليين

كشف مصدر مطلع أن إدارة نادي الزمالك تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، في إطار مساعيها لفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأوضح المصدر أن الإدارة وضعت خطة تبدأ بصرف جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم استكمال صرف مستحقات اللاعبين المحليين مع نهاية شهر فبراير، وفق جدول زمني محدد.

وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى احتواء أي توترات داخل صفوف الفريق، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام اللاعبين للتركيز على المنافسات القادمة في الدوري والبطولات القارية، خاصة بعد حالة القلق التي صاحبت تأخر صرف المستحقات خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن مجلس الإدارة يسعى إلى إرساء نظام مالي أكثر انضباطًا ووضوحًا خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، ويحقق التوازن المطلوب بين الالتزامات المالية والاستقرار الفني للفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تعمل تحت ضغط الوقت من أجل إعادة الهدوء والراحة النفسية للاعبين، بما ينعكس إيجابًا على الأداء داخل الملعب ويحافظ على مكانة النادي محليًا وقاريًا.