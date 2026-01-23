هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد

أكد مصدر مقرب من عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، أن ما أُثير مؤخرًا حول رغبته في إنهاء مسيرته الكروية داخل نادي بيراميدز غير صحيح، مشددًا على أن اللاعب متمسك بخوض سنواته الأخيرة بقميص القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن السعيد يشعر براحة كبيرة داخل الزمالك، ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهيره، وهو ما يجعله حريصًا على اختتام مشواره الكروي داخل النادي، بعيدًا عن أي نادٍ آخر.

وأشار المصدر إلى أن الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين اللاعب وإدارة الزمالك، أو امتناعه عن المشاركة في المباريات بسبب المستحقات المالية، لا تمت للحقيقة بصلة، لافتًا إلى أن غياب السعيد في الفترة الأخيرة يعود فقط لإصابته، وخضوعه حاليًا لبرنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته للمشاركة.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن تركيز عبدالله السعيد منصب بالكامل على المرحلة المقبلة مع الزمالك، حيث يطمح للعودة سريعًا والمساهمة في حصد البطولات هذا الموسم، لإسعاد جماهير النادي.