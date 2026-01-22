مباريات الأمس
بعد جراحة الصليبي.. محمد حمدي يغادر ألمانيا ويعود إلى القاهرة

كتب : محمد خيري

05:10 م 22/01/2026

محمد حمدي

غادر محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز، مدينة ميونيخ الألمانية متجهًا إلى القاهرة، عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية.

وكان محمد حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بنين في منافسات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، قبل أن يجري العملية الجراحية بنجاح في ألمانيا.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على فترة راحة لعدة أيام فور عودته إلى القاهرة، للاطمئنان على حالته الصحية من جانب الطبيب المعالج، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

