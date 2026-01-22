مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: ما حدث أساء لسمعة النادي.. والمجلس مطالب بالمحاسبة

كتب : محمد خيري

02:59 م 22/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (1)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (4)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (8)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (11)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (7)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (18)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (23)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إدارة قطاع الناشئين بالنادي، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأمور المؤسفة التي أساءت لسمعة القلعة البيضاء نتيجة تصرفات بعض المسؤولين داخل المنظومة.

وقال التابعي، خلال تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC: "بدر حامد لم يقدم أي إضافة حقيقية لقطاع الناشئين، وكان من المفترض رحيله منذ فترة طويلة، لكن ترك منصبه بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية الليبية، دون وجود أي شرط جزائي في عقده".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن بدر حامد لم يكن يتوقع تولي رئاسة القطاع، مستفيدًا فقط من اسم النادي دون تحقيق أي نجاح يُذكر.

وأشار التابعي إلى أن قطاع ناشئي الزمالك فشل في السنوات الأخيرة في تخريج لاعبين مميزين، ما يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي بالنادي.

واختتم تصريحاته بالقول: "مجلس إدارة الزمالك الحالي مطالب بمراجعة وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، فالمرحلة السابقة كانت بمثابة خراب على النادي، وتستدعي المحاسبة وإعادة تصحيح المسار".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك بشير التابعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
زووم

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
مدارس

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
وزير الإسكان: الوزارة تلقت 66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
أخبار مصر

وزير الإسكان: الوزارة تلقت 66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
اقتصاد

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر