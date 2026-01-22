نجم الزمالك السابق: ما حدث أساء لسمعة النادي.. والمجلس مطالب بالمحاسبة

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إدارة قطاع الناشئين بالنادي، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأمور المؤسفة التي أساءت لسمعة القلعة البيضاء نتيجة تصرفات بعض المسؤولين داخل المنظومة.

وقال التابعي، خلال تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC: "بدر حامد لم يقدم أي إضافة حقيقية لقطاع الناشئين، وكان من المفترض رحيله منذ فترة طويلة، لكن ترك منصبه بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية الليبية، دون وجود أي شرط جزائي في عقده".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن بدر حامد لم يكن يتوقع تولي رئاسة القطاع، مستفيدًا فقط من اسم النادي دون تحقيق أي نجاح يُذكر.

وأشار التابعي إلى أن قطاع ناشئي الزمالك فشل في السنوات الأخيرة في تخريج لاعبين مميزين، ما يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي بالنادي.

واختتم تصريحاته بالقول: "مجلس إدارة الزمالك الحالي مطالب بمراجعة وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، فالمرحلة السابقة كانت بمثابة خراب على النادي، وتستدعي المحاسبة وإعادة تصحيح المسار".