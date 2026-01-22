وزير الرياضة: صلاح أشاد  بإنجازنا.. وسندعم المنتخب بقوة في كأس العالم

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وجود مركز منتخبات وطنية بهذا المستوى العالمي يعد إنجازًا كبيرًا لمصر، مشيرًا إلى أن معسكر منتخب مصر في مشروع "الهدف" حظي بإشادة الجميع، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح.

وقال صبحي في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: "هدفنا اليوم هو مساندة الاتحاد المصري لكرة القدم في رحلته المقبلة حتى كأس العالم، بالإضافة إلى خطة رعاية الأندية الشعبية والاهتمام بالناشئين واكتشاف المواهب من خلال 6 مراكز أولها في الإسماعيلية".

وأضاف الوزير: "مصر لها تاريخ كبير في كرة القدم، وسننطلق منه دون أن نبدأ من الصفر، ولدينا 7 بطولات على مستوى المنتخب الأول إلى جانب الإنجازات القارية للأندية".

وأشار صبحي إلى أن الوزارة ستدعم الاتحاد المصري لكرة القدم حتى كأس العالم، لضمان أن يكون تمثيل مصر في البطولة العالمية مشرفًا ويليق بتاريخ الكرة المصرية.

وأوضح: "الاتحاد هو الجهة المختصة بوضع كل الأسس والخطط الخاصة بتطوير اللعبة، كما هو معمول به في كل دول العالم".

وتطرق الوزير إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي، مؤكدًا أنها تقوم على المحبة والتقدير، وقال: "رأينا هذا في حفاوة الاستقبال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويجب أن نسلط الضوء على هذه النقطة وندعم جهازنا الفني ومنتخبنا الوطني".