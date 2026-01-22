مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

وزير الرياضة: صلاح أشاد  بإنجازنا.. وسندعم المنتخب بقوة في كأس العالم

كتب : محمد خيري

01:27 م 22/01/2026

وزير الرياضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وجود مركز منتخبات وطنية بهذا المستوى العالمي يعد إنجازًا كبيرًا لمصر، مشيرًا إلى أن معسكر منتخب مصر في مشروع "الهدف" حظي بإشادة الجميع، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح.

وقال صبحي في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: "هدفنا اليوم هو مساندة الاتحاد المصري لكرة القدم في رحلته المقبلة حتى كأس العالم، بالإضافة إلى خطة رعاية الأندية الشعبية والاهتمام بالناشئين واكتشاف المواهب من خلال 6 مراكز أولها في الإسماعيلية".

وأضاف الوزير: "مصر لها تاريخ كبير في كرة القدم، وسننطلق منه دون أن نبدأ من الصفر، ولدينا 7 بطولات على مستوى المنتخب الأول إلى جانب الإنجازات القارية للأندية".

وأشار صبحي إلى أن الوزارة ستدعم الاتحاد المصري لكرة القدم حتى كأس العالم، لضمان أن يكون تمثيل مصر في البطولة العالمية مشرفًا ويليق بتاريخ الكرة المصرية.

وأوضح: "الاتحاد هو الجهة المختصة بوضع كل الأسس والخطط الخاصة بتطوير اللعبة، كما هو معمول به في كل دول العالم".

وتطرق الوزير إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي، مؤكدًا أنها تقوم على المحبة والتقدير، وقال: "رأينا هذا في حفاوة الاستقبال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويجب أن نسلط الضوء على هذه النقطة وندعم جهازنا الفني ومنتخبنا الوطني".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر حسام حسن كأس العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
اقتصاد

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
زووم

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
مدارس

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
زووم

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر