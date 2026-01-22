"جلسة ثلاثية مفاجئة".. أسباب تأجيل مؤتمر حسام حسن بحضور الوزير

أدى انعقاد جلسة مغلقة تجمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى تأجيل انطلاق المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده منذ قليل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم مؤتمر صحفي اليوم في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن الجلسة الجارية حاليًا تشهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، التي من المنتظر التطرق إليها خلال المؤتمر الصحفي فور انتهائها.