إعلان

سبب زيارة وفد الأوقاف لمقر نادي الزمالك

كتب : محمد خيري

12:10 م 22/01/2026 تعديل في 12:19 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (12)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (13)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (23)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (22)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (20)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (17)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (18)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (19)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر داخل نادي الزمالك استمرار التواصل بين مسؤولي القلعة البيضاء ووزارة الأوقاف، بشأن الطلب المقدم من النادي لتجديد حق الانتفاع بمساحة 50 ألف متر مربع بالمقر الحالي في ميت عقبة، والذي ينتهي عقده خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الطلب يخضع حاليًا لمرحلة التقييم من جانب الجهة المختصة داخل وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى وجود مقترح قيد المناقشة يتضمن الدخول في شراكة بين النادي والهيئة في مشروع تطوير عقاري، يتم من خلاله سداد قيمة أرض الأوقاف من أرباح المشروع، على أن تؤول ملكية الأرض إلى نادي الزمالك، إلا أن هذا المقترح لا يزال محل دراسة ولم يُحسم بعد.

وأضاف أن إدارة الزمالك بدأت منذ ديسمبر الماضي سلسلة من المفاوضات والاجتماعات بهدف تخفيض القيمة المالية المطلوبة مقابل حق الانتفاع بتلك المساحة، على أن تكون الخطوة التالية هي التوصل إلى اتفاق رسمي مع الهيئة يقضي بتملك النادي للأرض، مقابل سداد القيمة المتفق عليها على أقساط وفق عقد قانوني.

وأشار المصدر إلى استغرابه من تداول بعض الأنباء غير الدقيقة، مؤكدًا: "في الوقت الذي يتحرك فيه النادي وفق الأطر القانونية والرسمية، يروج البعض شائعات تفيد بقيام هيئة الأوقاف بالتفتيش على النادي تمهيدًا لسحب أرض المقر، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة".

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة وفد هيئة الأوقاف للنادي أمس كانت زيارة ودية تمت بالتنسيق المسبق مع حسام المندوه، أمين صندوق النادي، الذي وجه الدعوة للوفد لزيارة النادي والمتحف، في أجواء ودية وبعيدًا عن أي طابع رسمي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك هيئة الأوقاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: معبر رفح سيُفتح بالاتجاهين الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: معبر رفح سيُفتح بالاتجاهين الأسبوع المقبل
"مستشهدا بالجوهري".. شوبير يتوقع بطلا جديدا للدوري ويكشف موقف الأهلي الصعب
رياضة محلية

"مستشهدا بالجوهري".. شوبير يتوقع بطلا جديدا للدوري ويكشف موقف الأهلي الصعب
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
زووم

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
بعد تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
أخبار مصر

بعد تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر