بند لضمان استمراره.. تفاصيل مخطط الزمالك لتجديد عقد عبدالمجيد

كتب : محمد خيري

08:00 ص 11/03/2026

حسام عبد المجيد

تستعد إدارة نادي الزمالك لتجديد عقد مدافع الفريق الدولي، حسام عبدالمجيد، مع إدخال تعديلات مالية جديدة لضمان استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى في عقد عبدالمجيد موسم واحد فقط، وكان اللاعب قد أبدى رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وتعمل إدارة الكرة بنادي الزمالك، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي على الوصول لاتفاق مع اللاعب لإدراج بند يسمح بالاحتراف الخارجي ضمن شروط التجديد، بما يضمن تلبية طموحات اللاعب.

جلسة لتجديد عقد اللاعب

وأفاد مصدر مطلع أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة مع عبدالمجيد عقب انتهاء مباراتي الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام أوتوهو الكونغولي، وقبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، لحسم التفاصيل النهائية لعقده والبند الخاص بالاحتراف الخارجي، بما يضمن استقرار الفريق واستمرار المدافع الدولي ضمن صفوف الأبيض.

ويتطلع الزمالك من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على عناصره الأساسية وتعزيز خط دفاعه في الموسم المقبل، خاصة بعد الاهتمام المتزايد بعروض اللاعبين للانتقال إلى الأندية الأوروبية والعربية.

حسام عب المجيد الزمالك جون إدوارد

