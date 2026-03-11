تحديات تواجه الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديا كبيرا، عندما يواجه الترجي التونسي، في اللقاء المقبل، بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والترجي

يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في الحادية عشر مساء الأحد المقبل 15 مارس، على ملعب "حمادي العقربي"، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الجيش الملكي المغربي.

تحديات تواجه الأهلي أمام الترجي التونسي

يدخل الأهلي مباراة الترجي بحثا عن الفوز لتسهيل مباراة العودة وإرضاء جماهيره، خاصة بعد الهزيمة من طلائع الجيش في الدوري المصري، بثنائية مقابل هدف، وتعرض اللاعبين والمدرب ييس توروب، للهجوم من الجماهير.

والتحدي الآخر الذي يواجه الأهلي، يتمثل في جماهير المنافس، إذ كشفت صحيفة "الصباح" التونسية، نفاد الكمية المتاحة من التذاكر، ويبلغ عددها 35 ألف متفرج.

الترجي يتسلح بجماهيره

يتسلح الترجي التونسي بجماهيره، إذ أعلنت إدارة النادي فتح حصتي تدريب الفريق، اليوم الأربعاء ويوم الجمعة، للجماهير، لتحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقبة.

وأشار النادي التونسي إلى أن بقية الحصص التدريبية خلال الأسبوع ستكون مغلقة، وذلك لضمان توفير أفضل أجواء التركيز والاستعداد للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

جدير بالذكر أن الأهلي يلعب مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، من دون جماهيره، إذ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، معاقبة الأهلي بحرمانه من جماهيره لمباراة، بسبب أحداث مباراة الفريق ضد الجيش الملكي المغربي.

