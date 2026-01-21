البنك الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا

"أشعر بالفخر".. أول تعليق من مروان عثمان بعد انضمامه للأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي، تعاقده مع أحمد رضا لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتعاقد البنك الأهلي، مع لاعب وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن صفقة انتقال عمرو الجزار للأهلي

وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، تعاقده مع عمرو الجزائر قادما من فريق البنك الأهلي.

يذكر أن أحمد رضا، كان قد انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2025، قادما من فريق بتروجيت بعقد لمدة 4 سنوات ونصف، حيث ينتهي تعاقده مع الريدز في يونيو 2029.

وشارك صاحب الـ 25 عاما رفقة المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى الفريق في 20 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

