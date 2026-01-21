مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

30 19
20:00

زامبيا

جميع المباريات

البنك الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا

كتب - يوسف محمد:

10:38 م 21/01/2026
أعلن نادي البنك الأهلي، تعاقده مع أحمد رضا لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتعاقد البنك الأهلي، مع لاعب وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن صفقة انتقال عمرو الجزار للأهلي

وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، تعاقده مع عمرو الجزائر قادما من فريق البنك الأهلي.

يذكر أن أحمد رضا، كان قد انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2025، قادما من فريق بتروجيت بعقد لمدة 4 سنوات ونصف، حيث ينتهي تعاقده مع الريدز في يونيو 2029.

وشارك صاحب الـ 25 عاما رفقة المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى الفريق في 20 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا

بينهم مصر.. أعلى تصنيف لمنتخبات أفريقيا في تاريخ فيفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
"زميله طمع في العهدة".. ليلة مقتل "يوسف" ودفن جثمانه في الجبل
حوادث وقضايا

"زميله طمع في العهدة".. ليلة مقتل "يوسف" ودفن جثمانه في الجبل
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام