مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

29 16
20:00

زامبيا

جميع المباريات

إعلان

"تكريم المشجع وعودة المصابين".. كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لموقعة المصري في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

08:33 م 21/01/2026 تعديل في 08:33 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    المشجع محمد خميس في مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عصر اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، عدة كواليس في إطار الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الإداري بالنادي على تكريم محمد خميس هاشم مشجع الزمالك بعدما تواجد في المران بدعوة رسمية من جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، عقب دعمه للأبيض من المدرجات خلال مواجهة المصري الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان في استقباله المدير الرياضي ومدير الكرة عبد الناصر محمد، إلى جانب لاعبي الفريق الذين رحبوا به وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، كما أهدوه قميص الزمالك.

وقبل انطلاق المران، عقد معتمد جمال المدير الفني جلسة فنية مع اللاعبين، شدد خلالها على أهمية المرحلة الحالية وضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز على المصري واعتلاء صدارة المجموعة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بالالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني، مؤكدأً ثقته في قدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، قبل أن يستعرض برنامج تدريب اليوم.

وعلى صعيد المشاركة في التدريبات، شهد المران انتظام نبيل عماد دونجا وأحمد عبد الرحيم إيشو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، إذ كان دونجا يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما اشتكى إيشو من إصابة في العضلة الضامة، ليشاركا بصورة طبيعية في الجوانب البدنية والخططية.

كما انتظم الرباعي الدولي محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة في المران، عقب حصولهم على راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وشارك اللاعبين في التدريبات الفنية والبدنية استعداداً للمواجهة المرتقبة.

في المقابل، خضع عبد الله السعيد وأحمد ربيع لبرنامج تدريبي تأهيلي، في ظل معاناة الأول من تمزق في العضلة الخلفية، وإصابة الثاني في العضلة الضامة، إذ يعمل الجهاز الطبي على تجهيزهما للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك المصري البورسعيدي ستاد الكلية الحربية كأس الكونفدرالية الأفريقية مشجع الزمالك الزمالك مران الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام