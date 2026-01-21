"أشعر بالفخر".. أول تعليق من مروان عثمان بعد انضمامه للأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عصر اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، عدة كواليس في إطار الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الإداري بالنادي على تكريم محمد خميس هاشم مشجع الزمالك بعدما تواجد في المران بدعوة رسمية من جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، عقب دعمه للأبيض من المدرجات خلال مواجهة المصري الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان في استقباله المدير الرياضي ومدير الكرة عبد الناصر محمد، إلى جانب لاعبي الفريق الذين رحبوا به وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، كما أهدوه قميص الزمالك.

وقبل انطلاق المران، عقد معتمد جمال المدير الفني جلسة فنية مع اللاعبين، شدد خلالها على أهمية المرحلة الحالية وضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز على المصري واعتلاء صدارة المجموعة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بالالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني، مؤكدأً ثقته في قدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، قبل أن يستعرض برنامج تدريب اليوم.

وعلى صعيد المشاركة في التدريبات، شهد المران انتظام نبيل عماد دونجا وأحمد عبد الرحيم إيشو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، إذ كان دونجا يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما اشتكى إيشو من إصابة في العضلة الضامة، ليشاركا بصورة طبيعية في الجوانب البدنية والخططية.

كما انتظم الرباعي الدولي محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة في المران، عقب حصولهم على راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وشارك اللاعبين في التدريبات الفنية والبدنية استعداداً للمواجهة المرتقبة.

في المقابل، خضع عبد الله السعيد وأحمد ربيع لبرنامج تدريبي تأهيلي، في ظل معاناة الأول من تمزق في العضلة الخلفية، وإصابة الثاني في العضلة الضامة، إذ يعمل الجهاز الطبي على تجهيزهما للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.