الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

جميع المباريات

المصري يودع كأس مصر بعد الخسارة من زد بركلات الترجيح

كتب : محمد خيري

05:50 م 21/01/2026

فريق المصري البورسعيدي

حجز نادي زد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026، عقب تغلبه على فريق المصري البورسعيدي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، وكذلك الأشواط الإضافية، بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية، وفرض خلالها الحذر الدفاعي نفسه على أداء الفريقين، مع قلة الفرص الخطيرة على المرميين.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، حيث نجح لاعبو نادي زد في التفوق بنتيجة 5-4، ليحسموا المواجهة لصالحهم ويواصلوا مشوارهم في البطولة.

وبهذا الفوز، يضرب زد موعدًا مع منافسه المقبل في الدور ربع النهائي، مواصلًا نتائجه الإيجابية في البطولة، في حين ودّع المصري البورسعيدي منافسات كأس مصر من دور الـ16.

