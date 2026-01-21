وكيل بابلو الصباغ يكشف كواليس المفاوضات مع الأهلي

كشف كريستوفر وينين، وكيل أعمال بابلو الصباغ، لاعب نادي سون الكوري الجنوبي، عن آخر تطورات المفاوضات الجارية مع النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأوضح كريستوفر، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC، أن هناك محادثات رسمية قائمة مع الأهلي، إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة توقيع العقود بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الطرفين ما زالا في مرحلة النقاشات والاتفاق على التفاصيل النهائية.

وأضاف وكيل الصباغ أن المفاوضات لا تزال مستمرة، متوقعًا حسم الأمور بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يرحب بالانتقال إلى القلعة الحمراء في حال التوصل إلى اتفاق مناسب للطرفين.

وتأتي هذه المفاوضات ضمن تحركات الأهلي لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وسط متابعة جماهيرية واسعة لمستقبل بابلو الصباغ والصفقة المحتملة مع النادي المصري.