مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

مصدر لمصراوي: "سيراميكا يطلب من الأهلي قطع إعارة بيكهام"

كتب-رمضان حسن:

10:36 ص 21/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام وعمر ياسين من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام من مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام بقميص الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طلب نادي سيراميكا كليوباترا من الأهلي، قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيراميكا كليوباترا طلب من الأهلي قطع إعارة أحمد رمضان أو استعارة أحمد عابدين في يناير الحالي".

وأضاف: "العرض منفرد وليس له علاقة بصفقة استعارة مروان عثمان، والأهلي أحال الملف إلى ييس توروب المدير الفني للفريق، قبل الرد على سيراميكا".

وضم الأهلي أحمد رمضان بيكهام، في مايو 2025، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.

اقرأ أيضًا:

"إعادة نص مليار".. الزمالك تصحيح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

"مفيش ببلاش".. قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل ناصر منسي للاتحاد السكندري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد رمضان بيكهام الأهلي سيراميكا كليوباترا مروان عثمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من "إكس" إلى "قاعة المحكمة".. القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الحكم محمود البنا
مصراوي ستوري

من "إكس" إلى "قاعة المحكمة".. القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الحكم محمود البنا
ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا
مصراوى TV

ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا
"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
مصراوي ستوري

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
تأخر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا بعد رصد واقعة تسريب
أخبار المحافظات

تأخر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا بعد رصد واقعة تسريب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات