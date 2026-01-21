مصدر لمصراوي: "سيراميكا يطلب من الأهلي قطع إعارة بيكهام"

تعليق مفاجئ من عمرو زكي بخصوص محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

طلب نادي سيراميكا كليوباترا من الأهلي، قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيراميكا كليوباترا طلب من الأهلي قطع إعارة أحمد رمضان أو استعارة أحمد عابدين في يناير الحالي".

وأضاف: "العرض منفرد وليس له علاقة بصفقة استعارة مروان عثمان، والأهلي أحال الملف إلى ييس توروب المدير الفني للفريق، قبل الرد على سيراميكا".

وضم الأهلي أحمد رمضان بيكهام، في مايو 2025، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.

