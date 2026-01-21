لا تزال مفاوضات انتقال ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك عالقة، في ظل تضارب المصالح بين رغبة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع اللاعب دون مقابل مادي، باعتباره دعمًا فنيًا لخط الهجوم، وبين تمسك النادي الأبيض، بموقفه الرافض لإتمام الصفقة مجانًا، على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك أبدت موقفًا حاسمًا في هذا الملف، حيث اشترطت الحصول على مقابل مادي مباشر "كاش" قبل إتمام أي اتفاق رسمي، رافضة تمامًا سياسة التفريط في اللاعبين دون عائد، خاصة في ظل الالتزامات المالية والديون المتراكمة التي تحاول الإدارة الحالية التعامل معها.

وفي المقابل، يواصل الاتحاد السكندري مساعيه لحسم الصفقة بأقل تكلفة ممكنة، في انتظار مرونة من جانب الزمالك، إلا أن تمسك القلعة البيضاء بشروطها المالية أبقى المفاوضات في حالة جمود حتى الآن.

وتبقى الكرة في ملعب إدارة الاتحاد السكندري، التي بات عليها حسم موقفها سواء بتلبية مطالب الزمالك المالية أو البحث عن بدائل أخرى، في ظل رغبة الأبيض في إغلاق الملف دون تنازلات، حفاظًا على حقوق النادي المالية.