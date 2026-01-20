مباريات الأمس
كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:52 م 20/01/2026

مباراة الزمالك والمصري

عقدت الجهات الأمنية اجتماعها منذ قليل لمتابعة الترتيبات الخاصة بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا لمصدر نطلع، قد تم خلال الاجتماع تحديد سعة حضور الجماهير بـ 20 ألف مشجع من الزمالك و10 آلاف من جماهير المصري، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان انسيابية الدخول والخروج وسير المباراة بشكل آمن.

ومن المتوقع أن تعود منصة "تذكرتي" لفتح باب شراء التذاكر مجددًا، خلال الساعات القليلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك المصري المصري البورسعيدي الكونفدرالية

