بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

عقدت الجهات الأمنية اجتماعها منذ قليل لمتابعة الترتيبات الخاصة بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا لمصدر نطلع، قد تم خلال الاجتماع تحديد سعة حضور الجماهير بـ 20 ألف مشجع من الزمالك و10 آلاف من جماهير المصري، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان انسيابية الدخول والخروج وسير المباراة بشكل آمن.

ومن المتوقع أن تعود منصة "تذكرتي" لفتح باب شراء التذاكر مجددًا، خلال الساعات القليلة المقبلة.