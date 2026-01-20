مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

0 1
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

"المفاوضات فشلت".. شوبير يصدم جماهير الأهلي ويكشف صفقة جديدة

كتب : محمد خيري

12:44 م 20/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (10)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (11)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (5)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (6)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد عيد، لاعب فريق المصري البورسعيدي، اجتاز الكشف الطبي داخل النادي الأهلي بنجاح، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحات برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن اللاعب وقّع على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع القلعة الحمراء، ليصبح صفقة جديدة تدعم صفوف الأهلي.

وأشار شوبير إلى فشل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، مؤكدًا استمرار المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار ضمن صفوف الفريق. وأضاف أن الأهلي كان يتابع مهاجمًا في الدوري الهولندي، إلا أن المدير الفني ييس توروب رفض إتمام الصفقة بشكل قاطع.

وفيما يتعلق بموقف مروان عثمان، كشف شوبير أنه تواصل مع الكابتن علي ماهر، الذي أكد أهمية اللاعب بالنسبة لفريق سيراميكا، مشيرًا إلى أن رحيله سيؤثر على الفريق، رغم التعاقد مع مهاجم من زامبيا لتعويض غيابه المحتمل.

وأختتم أن علي ماهر شدد على ضرورة خروج مروان عثمان على سبيل الإعارة فقط، وليس البيع النهائي، نظرًا لقيمته الفنية داخل الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد انتهاء الإعفاء الجمركي.. حقيقة ارتفاع أسعار آيفون 10 آلاف جنيه
أخبار و تقارير

بعد انتهاء الإعفاء الجمركي.. حقيقة ارتفاع أسعار آيفون 10 آلاف جنيه
إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل
حوادث وقضايا

إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
اقتصاد

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع