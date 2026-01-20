"المفاوضات فشلت".. شوبير يصدم جماهير الأهلي ويكشف صفقة جديدة

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد عيد، لاعب فريق المصري البورسعيدي، اجتاز الكشف الطبي داخل النادي الأهلي بنجاح، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحات برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن اللاعب وقّع على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع القلعة الحمراء، ليصبح صفقة جديدة تدعم صفوف الأهلي.

وأشار شوبير إلى فشل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، مؤكدًا استمرار المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار ضمن صفوف الفريق. وأضاف أن الأهلي كان يتابع مهاجمًا في الدوري الهولندي، إلا أن المدير الفني ييس توروب رفض إتمام الصفقة بشكل قاطع.

وفيما يتعلق بموقف مروان عثمان، كشف شوبير أنه تواصل مع الكابتن علي ماهر، الذي أكد أهمية اللاعب بالنسبة لفريق سيراميكا، مشيرًا إلى أن رحيله سيؤثر على الفريق، رغم التعاقد مع مهاجم من زامبيا لتعويض غيابه المحتمل.

وأختتم أن علي ماهر شدد على ضرورة خروج مروان عثمان على سبيل الإعارة فقط، وليس البيع النهائي، نظرًا لقيمته الفنية داخل الفريق.