بعد قرار معتمد.. الزمالك يبدأ الاستعداد لموقعة المصري في الكونفدرالية

تُسدل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 الستار على منافساتها مساء اليوم الأحد، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويخوض المنتخب المغربي النهائي بعدما تجاوز عقبة منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب السنغال عقب فوزه على منتخب مصر بهدف دون مقابل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير داخل القارة الإفريقية وخارجها.

القنوات الناقلة لنهائي أمم أفريقيا المغرب والسنغال

تُنقل المباراة النهائية عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS MAX HD1.

قنوات مجانية تذيع نهائي أمم إفريقيا

إلى جانب قنوات «بي إن سبورتس»، يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل المباراة مجانًا، وهي:

Canal 2 International HD

قمر يوتلسات 3 شرقًا

التردد: 11431 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 18330

ORTM – RTB – BTV (الباقة الإفريقية)

قمر يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900 أفقي – معدل الترميز: 27500

التردد: 12034 رأسي – معدل الترميز: 27500

Solo Calcio وTV Congo

قمر هوت بيرد 13 شرقًا

التردد: 11179 أفقي – معدل الترميز: 27500

التردد: 12149 رأسي – معدل الترميز: 27500

Arryadia TNT HD

قمر عرب سات 26 شرقًا

التردد: 11180 – الاستقطاب: رأسي – معدل الترميز: 27500

وتوفر هذه القنوات المفتوحة فرصة متابعة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 مجانًا، والاستمتاع بكافة أحداث المباراة لحظة بلحظة.