الفاتيكان يحذر: الحروب الاستباقية قد تشعل العالم

كتب : مصراوي

12:48 ص 05/03/2026

الكاردينال بييترو بارولين أمين سر الفاتيكان

روما (د ب أ)

حذر أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الأربعاء، من تصدع القانون الدولي على خلفية الحرب في إيران.

ودخلت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يومها الخامس بعد أن قررتا قتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بسبب ما وصفتاه بمخاوف من أن إيران كانت تبني ترسانة للهجوم وما زالت ترغب في صنع قنبلة نووية.

وردت إيران بضرب إسرائيل، والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، والدول المجاورة في الخليج.

وقال الكاردينال بييترو بارولين، ثاني أكبر مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية، لموقع الأخبار الرسمي للفاتيكان: "إذا تم الاعتراف بالدول على أنها تمتلك حق الحرب 'الاستباقية' وفق معاييرها الخاصة وبدون إطار قانوني فوق وطني، فإن العالم بأسره قد يتعرض لخطر الاشتعال".

وأضاف "إن هذا التصدع للقانون الدولي أمر مثير للقلق حقا: فقد حلت القوة محل العدالة، وتم استبدال قوة القانون بقانون القوة، مع قناعة بأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إبادة العدو".

