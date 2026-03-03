ترامب يحذّر من "سيناريو الكابوس": لا نريد خامنئي جديد يحكم إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، عن رؤيته لمستقبل السلطة في إيران، عقب الفراغ الذي أحدثه مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، في ضربة جوية "أمريكية إسرائيلية" السبت الماضي.

رجل من داخل النظام لا "نجل الشاه"

في تصريح مفاجئ حول هوية الزعيم القادم، رأى ترامب أن الأنسب لقيادة إيران بعد انتهاء الصراع هو "شخص من داخل النظام الحالي"، معتبرا إياه خيارا أفضل من "رضا بهلوي" (نجل شاه إيران الراحل).

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "بهلوي يبدو شخصا لطيفا للغاية، لكنني أرى أن شخصا من الداخل قد يكون أفضل لتولي المسؤولية"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

تحذير من "سيناريو الكابوس"

حذّر ترامب مما وصفه بـ "السيناريو الأسوأ"، وهو وصول زعيم جديد يحمل نفس فكر خامنئي، قائلا: "الأسوأ هو أن نقوم بكل هذا ثم يتولى السلطة شخص بنفس سوء سلفه.. هذا قد يحدث، لكننا بالتأكيد لا نريد ذلك".

مجلس رئاسي مؤقت لإدارة البلاد

على الصعيد الداخلي الإيراني، بدأت ملامح خلافة الخامنئي تتشكل عبر تشكيل مجلس قيادة مؤقت يضم الرئيس الإصلاحي "مسعود بزشكيان"، ورئيس القضاء "غلام حسين محسني إيجئي"، وذلك لإدارة شؤون البلاد والقيام بمهام المرشد مؤقتا وفقا للدستور.

مَن يختار المرشد الجديد؟

رغم تولي المجلس الرئاسي السلطة مؤقتا، فإن القانون الإيراني يمنح "مجلس خبراء القيادة" (المكون من 88 عضوا) سلطة اختيار المرشد الأعلى الجديد "في أسرع وقت ممكن"، لإنهاء حالة التخبط التي تعيشها الجمهورية الإسلامية حاليا.

تأتي تصريحات هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.