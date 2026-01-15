كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل وأسباب العقوبة التاسعة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على نادي الزمالك، والتي تقضي بإيقاف قيد النادي مجددًا، بسبب وجود قضية جديدة ضد القلعة البيضاء.

وبحسب الإعلان الرسمي لفيفا، ارتفع عدد القضايا الموقعة ضد الزمالك إلى 9 قضايا، بواقع 4 قضايا مشروطة بالسداد، و5 قضايا بعقوبة إيقاف القيد لمدة 3 فترات انتقالية.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس، إن إيقاف القيد للمرة التاسعة يثير القلق الشديد على مستقبل وسمعة نادي الزمالك، متسائلًا عن كيفية وصول النادي إلى هذا العدد من القضايا مع منتصف شهر يناير.

وأضاف شوبير أن هناك معلومات تشير إلى قضية جديدة مرتقبة خلال أيام، تتعلق باللاعب البولندي ميشالاك، وقد تصل قيمتها إلى ما بين 500 و700 ألف دولار، مطالبًا مسؤولي الزمالك بالتحرك السريع وإنهاء هذه الأزمات المتراكمة.

وانتقد شوبير حالة الجدل الدائرة داخل النادي، بشأن أحقية المدير الرياضي جون إدوارد في الحصول على نسبة مالية من صفقة بيع ناصر ماهر، مؤكدًا أن هذا الصراع الإداري لا يليق بحجم نادي الزمالك، خاصة مع وجود آراء متباينة حول حصوله على 5 ملايين جنيه أو عدم أحقيته في أي مبالغ إلا في حال تحقيق أرباح فعلية.

وأوضح شوبير أن إجمالي الغرامات الموقعة على الزمالك قد يصل إلى مليوني دولار، مع وجود قضايا جديدة في الطريق، مشيرًا إلى أنه يتعرض للانتقاد عند الحديث عن أزمات النادي، في حين يتم تقبل نفس الحديث إذا صدر عن مسؤولين داخل الإدارة.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالكشف عن سبب القضية التاسعة، مؤكدًا أنها تتعلق بمستحقات صفقة انتقال محمود بنتايك، لاعب الزمالك السابق، والتي لم تُسدد لصالح نادي سانت إتيان الفرنسي بعد فسخ عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.