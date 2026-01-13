مباريات الأمس
قبل نصف النهائي.. أرقام واحصائيات المنتخبات الأربعة في كأس الأمم الإفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

02:27 م 13/01/2026

تستعد الجماهير الأفريقية لمتابعة مواجهتي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقررتين الأربعاء في طنجة والرباط.

يلتقي منتخب مصر مع السنغال في الجولة الأولى على ملعب ابن بطوطة في طنجة الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه المغرب نيجيريا بعد ثلاث ساعات على ملعب العاصمة الرباط.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، أرقام وهدافو المنتخبات الأربعة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

أداء فرق نصف النهائي

المغرب: لعب 5 مباريات، فاز في 4 وتعادل مرة واحدة، سجل 9 أهداف وتلقى هدفًا واحدًا فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا بين فرق نصف النهائي.

مصر: سجلت 9 أهداف، لكنها تلقت 4 أهداف خلال البطولة، بينها هدف في الدور الأول و3 أهداف في الأدوار الإقصائية.

نيجيريا: حافظت على سجل كامل بالفوز في مبارياتها الخمس، سجلت 14 هدفًا وتلقت 4 أهداف، محققة أقوى هجوم بالبطولة.

السنغال: فازت في 4 مباريات وتعادلت مرة واحدة، سجلت 11 هدفًا واستقبلت هدفين فقط، محققة فارق أهداف +9.


قائمة الهدافين

المغرب: إبراهيم دياز يتصدر بخمسة أهداف، يليه أيوب الكعبي وإسماعيل صابيري.

مصر: اعتمدت على خمسة هدافين، أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش.

نيجيريا: سجل 7 لاعبين، على رأسهم فيكتور أوسيمين.

السنغال: أحرز 8 لاعبين أهدافًا، من بينهم ساديو ماني وبابي جاي.

كأس الأمم الإفريقية السنغال مصر

