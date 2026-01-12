أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد الموافق 11 يناير الجاري، بعد الفوز على فاركو يوم السبت الماضي، في كأس عاصمة مصر.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.‏

وخاض لاعبو المارد الأحمر فقرات بدنية وفنية متنوعة، خلال مران اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل.

وشهد مران النادي الأهلي مشاركة محمد علي بن رمضان، في المران الجماعي اليوم، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات ‏الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.‏

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد حقق الفوز على فاركو في منافسات الجولة السادسة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

