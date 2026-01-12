مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"عودة بن رمضان واجتماع توروب".. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

كتب - يوسف محمد:

06:14 م 12/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد علي بن رمضان (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد علي بن رمضان (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد علي بن رمضان (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي الجماعي (3)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي الجماعي (17)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي الجماعي (16)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي الجماعي (13)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي الجماعي (6)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي الجماعي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد الموافق 11 يناير الجاري، بعد الفوز على فاركو يوم السبت الماضي، في كأس عاصمة مصر.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.‏

وخاض لاعبو المارد الأحمر فقرات بدنية وفنية متنوعة، خلال مران اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل.

وشهد مران النادي الأهلي مشاركة محمد علي بن رمضان، في المران الجماعي اليوم، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات ‏الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.‏

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد حقق الفوز على فاركو في منافسات الجولة السادسة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي أخر أخبار النادي الأهلي الأهلي وطلائع الجيش موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
أخبار المحافظات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
اقتصاد

75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)