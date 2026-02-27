تصعيد متبادل.. أفغانستان تتهم باكستان بضرب أهداف مدنية



كتب - مصطفى الشاعر



اتهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، باكستان بانتهاك السيادة الوطنية، مؤكدا أن الطيران الباكستاني اخترق المجال الجوي الأفغاني وشن غارات طالت "مدنيين أبرياء" في مواقع عدة، وذلك في رد فعل سريع على التصعيد العسكري الأخير.



رد أفغاني على الانتهاكات



أوضح المتحدث في بيان عاجل، اليوم الجمعة، أن القوات الأفغانية التزمت بـ "حق الدفاع المشروع" فقط عن أراضيها، مشددا على أن كابل لم تُبادر بالاعتداء على أي دولة جارة، وأن تحركاتها الميدانية جاءت ردا على الانتهاكات الباكستانية.



وفي سياق الرد على الاتهامات الباكستانية بـ"تصدير الإرهاب"، وصف المتحدث الحرب الدائرة داخل باكستان بأنها "قضية داخلية بحتة"، معتبرا أن محاولات إسلام آباد إلقاء اللوم على أفغانستان وتحميلها مسؤولية مشاكلها الأمنية والسياسية هي "أمر غير مقبول" وعارٍ تماما من الصحة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء أحمد شريف تشودري، في بيان عسكري عاجل، عن تنفيذ عملية واسعة النطاق على طول الحدود مع أفغانستان، مؤكدا أن القوات الباكستانية "مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس" للرد على التهديدات الأمنية.



ليلة القصف والتوغل العنيف



وفي وقت سابق، شهدت الحدود "الحدود الباكستانية الأفغانية"، ليلة الجمعة وفجر السبت، تصعيدا عسكريا هو الأعنف من نوعه، حيث نفذت القوات الباكستانية غارات جوية مكثفة على ولاية "ننكرهار" الأفغانية، تلاها توغل بري وقصف مدفعي ثقيل، فيما هز انفجار ضخم أرجاء العاصمة كابل، وسط تضارب كبير في حصيلة الخسائر بين الجانبين.