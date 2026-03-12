عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور سوها أوغلو، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة عبدي إبراهيم التركية الرائدة في مجال الأدوية، لبحث سبل التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصري.

وبحسب بيان، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول تعزيز الشراكة الثنائية في صناعة الدواء، ودعم تطوير القطاع من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار الواعدة في مصر.

ودعا الوزير الوفد التركي إلى زيارة شركة جيبتو فارما للتعرف على قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وبحث إمكانيات التعاون في التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات، مؤكداً استعداد مصر الكامل لتعميق الشراكات مع الشركاء الدوليين لدعم نمو الصناعة الدوائية الوطنية.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تحسين توافر الأدوية المبتكرة وعالية الجودة في المجالات العلاجية ذات الأولوية، وبحث إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في النمو المستدام لقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز قدرة السوق المصري على تلبية احتياجات المرضى وفق أعلى المعايير العالمية.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، وشروق حامد الملحق التجاري بالتمثيل التجاري المصري، وعن الشركة كوكسال أولغن رئيس الأسواق الدولية.

اقرأ أيضاً:

بعد زيادة البنزين..وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو

هل ستتأثر أسعار الخضراوات والفاكهة بزيادة البنزين؟

رئيس برلمانية حماة الوطن: نتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات