زعمت بلوجر على مواقع التواصل، تدعى "رنا أحمد" زواجها من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت رنا في "ستوري" حذفتها لاحقًا: "أنا سكت فترة طويلة احترامًا لنفسي، لكن كفاية لحد كده... اللي حصل بيني وبين محمد الشناوي كان مجرد تعارف أو كلام عادي، الموضوع وصل لارتباط وزواج بشكل رسمي".

وسرعان ما نفى محامي اللاعب ذلك، مؤكدًا اتخاذ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية "ضد أحد المدعين بنشر أخبار كاذبة من أجل التشهير والشهرة".

لكن.. هل حقًا تزوج الشناوي من البلوجر؟

لكشف حقيقة الصور التي نشرتها الفتاة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قبل التراجع وحذفها، استخدم "مصراوي" أداتي imagedetector و wedetectai، لكشف ما إذا كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي أم لا.

وحللت الأداتان صورتين نشرتهما المؤثرة، وكشفت أداة imagedetector أن الصورتين مولدتين بالذكاء الاصطناعي بنسبة 98%، فيما كشفت أداة wedetectai أن نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في الصورة الأولى 47%، وفي الصورة الثانية 93%.

وقال أشرف واصل محامي الشناوي، في بيان إعلامي: "إنه في يوم الخميس الموافق 12-3-2026 أعلن بصفتي وكيل ومحامي الكابتن محمد الشناوي أننا سوف نقوم غدًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المدعين بنشر أخبار كاذبة من أجل التشهير والشهرة، وأننا سوف نستمر بملاحقة تلك التداعيات الغير أخلاقية وغير الصحيحة والمفبركة بالكامل، وكل الشكر للجمهور الحبيب".

