قدّمت وزارة الخارجية التايلاندية احتجاجاً شديد اللهجة إلى السفير الإيراني في بانكوك، على خلفية حادث اصطدام أدى إلى اشتعال النيران في سفينة شحن تايلاندية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب السكرتير الدائم للشؤون الخارجية سيرلاك نيوم طلب من السفير الإيراني توضيح ملابسات الحادث، كما دعا طهران إلى تقديم اعتذار رسمي.

وأشار البيان إلى أن السفير الإيراني ناصر الدين حيدري أعرب عن تعازيه، مؤكداً أنه سينقل احتجاج الحكومة التايلاندية إلى طهران بشكل عاجل.

ووفق مسؤولين تايلانديين، لا تزال عمليات البحث جارية عن ثلاثة من أفراد الطاقم، في حين تم إنقاذ 20 شخصاً يوم الأربعاء دون إصابات خطيرة، رغم احتمال احتياجهم إلى دعم نفسي بعد الحادث.ش