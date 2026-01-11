مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 2
17:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 1
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

0 0
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يتلقى الهزيمة أمام زد بهدف دون مقابل في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:35 م 11/01/2026 تعديل في 07:38 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (8)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (6)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 13 صورة
    فرحة لاعبي الزمالك بهدف ناصر منسي في مرمى بلدية المحلة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة اليوم أمام نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وأحرز هدف فريق زد في اللقاء اللاعب أحمد خالد كباكا، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز رفع فريق زد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 4 في المركز السادس.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة وحرس الحدود".

أقرأ أيضًا:

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا

صلاح على موعد مع الثأر من ساديو ماني.. تقارير إنجليزية تكشف التفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك كاس عاصمة مصر الزمالك وزد نتبجة مباراة الزمالك وزد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين
حوادث وقضايا

قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
زووم

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران