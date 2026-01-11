الزمالك يتلقى الهزيمة أمام زد بهدف دون مقابل في كأس عاصمة مصر

بعد عبور الأفيال.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا للسنغال

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة اليوم أمام نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وأحرز هدف فريق زد في اللقاء اللاعب أحمد خالد كباكا، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز رفع فريق زد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 4 في المركز السادس.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة وحرس الحدود".

