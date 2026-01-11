الأهلي يحقق الفوز على فاركو برباعية في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصمة مصر

"بعد الفوز على فاركو".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

رقم إيجابي قبل لقاء زد.. ماذا قدم معتمد جمال في ولايته الأولى مع الزمالك؟

يلاقي نادي الزمالك نظيره زد اليوم الأحد الموافق 11 يناير، ضمن مواجهات الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك و زد في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فريق زد المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1