مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك و زد في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

10:00 ص 11/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (6)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (8)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (9)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 15 صورة
    فرحة لاعبي الزمالك بهدف ناصر منسي في مرمى بلدية المحلة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (15)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة (16) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة (17) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة (18) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي نادي الزمالك نظيره زد اليوم الأحد الموافق 11 يناير، ضمن مواجهات الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك و زد في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فريق زد المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك و زد كأس عاصمة مصر الزمالك الزمالك اليوم مباراة الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إسرائيل تعد خططا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة.. ما موعدها؟
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعد خططا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة.. ما موعدها؟
تعرف على أهمية الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب
أخبار مصر

تعرف على أهمية الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
مبلغ ضخم.. جوائز نصف النهائي والنهائي تشعل كأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

مبلغ ضخم.. جوائز نصف النهائي والنهائي تشعل كأس الأمم الأفريقية 2025
تقارير: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 116 قتيلا
شئون عربية و دولية

تقارير: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 116 قتيلا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟