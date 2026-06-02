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خلاف على الأجرة ينتهى بالسب.. ضبط سائق ميكروباص فى الغربية

كتب : فاطمة عادل

07:44 م 02/06/2026

ضبط تعبيرية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ميكروباص بطلب أجرة أعلى من القيمة المقررة، إلى جانب التعدى عليه بالسب بألفاظ خادشة بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية فى الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات الفحص والتحرى لكشف تفاصيل المقطع المتداول وتحديد مرتكب الواقعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أمكن ضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذى ظهر بمقطع الفيديو، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين أحد الركاب بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، ما تطور إلى تبادل الكلمات والتعدى بالسب.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم التحفظ على السيارة الميكروباص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفحص الوقائع التى تمس الأمن أو تتعلق بمخالفات قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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وزارة الداخلية سائق ميكروباص الغربية مقطع فيديو

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