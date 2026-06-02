إعلان

قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تكرّم اللواء الركن مسلم الراشدي الإماراتي

كتب : وكالات

07:47 م 02/06/2026

قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تكرّم اللواء الركن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرّمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمنحه "وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية"، تقديراً لإسهاماته في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وتسلّم الراشدي الوسام خلال مراسم رسمية أقيمت في قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشادت القيادة الأمريكية بدوره في دعم الشراكة الاستراتيجية والتوافق العملياتي المشترك، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويمنح هذا الوسام، الذي يقلّده قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، للأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال العمليات الخاصة، بمن فيهم الشركاء الدوليون الداعمون للمهام المشتركة.

قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تكرّم اللواء الركن مسلم الراشدي الإماراتي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم الراشدي الإمارات الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الإفتاء تحذر: المقامرة من أصناف المسابقات الممنوعة شرعًا
أخبار

الإفتاء تحذر: المقامرة من أصناف المسابقات الممنوعة شرعًا
ريهام سعيد بعد وفاة الفنانة سهام جلال: "بقت مهمة بعد ما ماتت؟"
أخبار مصر

ريهام سعيد بعد وفاة الفنانة سهام جلال: "بقت مهمة بعد ما ماتت؟"
الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026.. مواعيد وأيام العطلات المقبلة
أخبار مصر

الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026.. مواعيد وأيام العطلات المقبلة
لماذا ألقت الداخلية القبض على صبري نخنوخ؟
حوادث وقضايا

لماذا ألقت الداخلية القبض على صبري نخنوخ؟
بإطلالة كاجوال أنيقة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة كاجوال أنيقة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل