كرّمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمنحه "وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية"، تقديراً لإسهاماته في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وتسلّم الراشدي الوسام خلال مراسم رسمية أقيمت في قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشادت القيادة الأمريكية بدوره في دعم الشراكة الاستراتيجية والتوافق العملياتي المشترك، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويمنح هذا الوسام، الذي يقلّده قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، للأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال العمليات الخاصة، بمن فيهم الشركاء الدوليون الداعمون للمهام المشتركة.