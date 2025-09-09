ميشالاك يزيد الأوجاع.. إيقاف القيد يهدد نادي الزمالك من جديد

كشف لمصدر مطلع، تفاصيل أزمة نادي الزمالك، والتهديد بإيقاف القيد مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لعدم سداد مستحقات البولندي ميشالاك لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "نيوز روم": "الزمالك تواصل مع محامي البولندي ميشالاك، عن طريق محمد المتولي المستشار القانوني الخاص بفريق الكرة، من أجل جدولة مستحقاته 700 ألف دولار".

وأضاف المصدر: "الأمور كانت وصلت لشبه اتفاق بين الطرفين، وينقصه فقط توقيع الاتفاقية الملزمة من أجل إرسالها للفيفا".

وأكمل: "أزمة أرض أكتوبر بعد سحبها من قبل وزارة الإسكان، ووقف دفعات المستثمرين، عطل الأمور وجعل كل شيء يتوقف لحين حل الأزمة وإيجاد موارد مادية".

واختتم تصريحاته: محامي اللاعب مستاء للغاية من تراجع الزمالك، وهناك حكم أول درجة سوف يصدر في شهر أكتوبر المقبل".