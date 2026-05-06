أيدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأربعاء، حكم أول درجة الصادر بمعاقبة المتهمة "سماح. ح"، معلم أول حاسب آلي، بالحبس لمدة 3 أشهر، على خلفية اتهامها في قضية تتعلق بالسب والقذف والتهديد عبر تطبيق "واتس آب" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "هيثم. ز" مهندس حاسب آلي، و"سماح. ح" معلم أول حاسب آلي، و"سهير. م" طالبة ومدير فريق مبيعات بإحدى شركات التسويق، ارتكبوا خلال شهر نوفمبر عام 2022 عدة جرائم باستخدام تطبيق "واتس آب" بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة.

أولًا: اتهامات المتهم الأول

أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول "هيثم. ز" قام بتهديد المجني عليها "سماح. ح" كتابيًا، من خلال إرسال رسائل نصية وصوتية عبر "واتس آب"، تضمنت عبارات مسيئة تمس شرفها وتهديدًا بنشر صور ومقاطع خاصة بها، إلى جانب مطالبته برد مبالغ ومقتنيات، والضغط عليها للابتعاد عن المتهمة "سهير. م".

كما أسندت إليه اتهامات بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل الاتصالات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

ثانيًا: اتهامات المتهمة الثانية

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة "سماح. ح" تنمرت على المجني عليها "سهير. م" عبر تطبيق "واتس آب"، من خلال الإساءة إلى صفاتها الشكلية والاجتماعية بقصد السخرية والحط من شأنها، كما قامت بسبها وقذفها وإزعاجها، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، باستخدام وسيلة اتصال إلكترونية.

ثالثًا: اتهامات المتهمة الثالثة

كما تبين أن المتهمة "سهير. م" هددت المجني عليها "سماح. ح" كتابيًا عبر رسائل صوتية على "واتس آب"، مهددة بارتكاب اعتداء بدني عليها باستخدام مركبة، إلى جانب اتهامها بسبها وقذفها والتنمر عليها وإزعاجها، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

