"شيكابالا بالاستديو التحليلي".. قناة جديدة تعلن نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو مع MBC

09:09 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
أعلنت قنوات SSC السعودية حصولها على حقوق نقل مباراة منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت قنوات SSC السعودية السعودية عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"تسعد قنوات SSC و mbc مصر٢ بالتعاون في نقل مشترك يوم غدٍ الثلاثاء ٩ سبتمبر في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة للمباراة الحاسمة بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026".

الاستديو التحليلي لمباراة مصر وبوركينا فاسو

وأتمت قنوات SSC السعودية بيانها بـ:"وسيسبق اللقاء بساعة استديو تحليلي موحّد على القناتين يقوم بإدارته: إبراهيم فايق، وبتواجد كل من: محمود عبدالرازق (شيكابالا) ومحمد بركات وأحمد عز ومحمود فايز وسيعلق على المباراة كل من فارس عوض على mbc masr وعصام عبده على".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر عند السابعة من مساء يوم غد ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحال فوز منتخب مصر بالمباراة يتأهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها دول: الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

