أول تحرك للزمالك بعد فسخ عقد بنتايك.. ومصدر يفجر مفاجأة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي بدأت اتصالات مباشرة مع اللاعب محمود بنتايك ووكيله خلال الساعات الماضية، في محاولة لإنهاء الأزمة الحالية الخاصة بمستحقاته المالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يتبقّى له سوى 75 ألف دولار فقط، مشيرًا إلى أن بنتايك حصل على باقي مستحقاته منذ أكثر من شهر ونصف، وهو ما يجعل الإدارة ترى أن الأزمة "قابلة للحل" خلال وقت قصير.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يسعى لاحتواء الموقف بشكل ودي، لضمان استقرار الفريق وتجنّب أي تصعيد قد يؤثر على مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والإمارات في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

معادلة رقم أسطورة فرنسا.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ليدز؟