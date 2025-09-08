كتب- محمد خيري:

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن هناك من ينتقد لمجرد الانتقاد.

وقال العشري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "مصر كلها تحلم باللعب في كأس العالم، والمنتخب أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في المونديال المقبل، واللعب في كأس العالم يرفع من شأن الكرة المصرية والدوري المصري واللاعبين بشكل خاص".

وأضاف: "مباراة بوركينا فاسو صعبة للغاية على الجهاز الفني واللاعبين ومن النوع الثقيل، والفوز غدا سيسكت الألسنة، وفي ناس بتنتقد لمجرد الانتقاد واللي ايده في المياه مش زي اللي ايده في النار".

وتابع: "حسام حسن يحمل آمال المصريين في الوصول لكأس العالم، ومباراة إثيوبيا المنتخب حقق منها ما أراد وجعل اللاعبين أكثر أريحية أمام بوركينا فاسو، وكوكا قادر على تعويض غياب حمدي فتحي ومهند لاشين وهو الأنسب ولديه خبرات جيدة ولكل مباراة تشكيلها المناسب".

وواصل: "مباراة بوركينا فاسو تختلف عن إثيوبيا بسبب الفارق الفني والبدني والخبرات لها عامل مهم ومؤثر للغاية وحسام حسن هو الأدرى بمصلحة المنتخب وأرى أن الجميع ملتف حوله".