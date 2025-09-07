مباريات الأمس
"عقليته لا تسمح".. مترجم كولر يكشف سر فشل تعاقد الأهلي مع مصطفى شلبي

06:45 م الأحد 07 سبتمبر 2025

مصطفى شلبي

كتب - نهى خورشيد

كشف خالد الجوادي، المترجم السابق للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، تفاصيل جديدة حول فشل انتقال مصطفى شلبي نجم الزمالك الأسبق والبنك الحالي إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال الجوادي في تصريحات عبر أحد البرودكسات:"صفقة مصطفى شلبي كانت شبه محسومة للنادي الأهلي، وكان بيتقال إنه أهلاوي جدًا وعاوز ييجي بأي شكل".

وأضاف:"كولر رفضه رفضًا تاماً، قال عقليته في الملعب لا تصلح للنادي الأهلي، ومستواه أقل من اللاعبين الموجودين بكتير، وهو قال قبل كده: مش هجيب لاعب كمالة عدد، يا هجيب لاعب أحسن يا هكمل باللي موجود".

وكان شلبي انضم للزمالك في أكتوبر 2022 قادماً من نادي إنبي وخاض 102 من المباريات سجل خلالها 15 هدفاً وصنع مثلها، ليرحل بنهاية الموسم الرياضي الماضي.

مصطفى شلبي كولر الأهلي الزمالك
