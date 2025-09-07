شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب

كتب ـ محمد الميموني:

أشاد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي بأداء محمود حسن "تريزيجيه"، مع منتخب مصر ضد نظيره الأثيوبي.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أول أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف شوبير خلال حلقة برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت اليوم الأحد:"لا يوجد فارق بين تريزيجيه مع منتخب مصر والأهلي فاللاعب يموت نفسه معهما ويؤدي أقصى ما لديه وهذه طبيعة تريزيجيه تحت أمر الأهلي والمنتخب وحين يتم توظيفه في أي مركز لا يكون هناك مشكلة لديه".

وأردف شوبير:"تريزيجيه مستقتل وبيموت نفسه وعامل كل حاجة في الكرة بدل التحية والتقدير والاحترام ليه هناك حملة ضده، مش كنتم فرحانين بانضمامه للأهلي لازم الدنيا تهدى شوية عشان اللاعب نفسيته ليست جيدة".

وأتم شوبير تصريحاته بقوله:"اللاعب أهلاوي من صغره وطلع برة ورجع تاني مكانه ساندوه وشجعوه واقفوا جنبه حتى النهاية".